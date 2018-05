1968: Umetnost življenja - Upor! Platforma RTV SLO1 75 Leta 1968 so bile ulice polne mladih ljudi, upor je postal življenjski slog. To je bil čas, ko so bili lasje daljši, kot naj bi bilo spodobno, krila pa krajša, revolucionarji so postali popidoli. O tem, kako leto '68 za vedno spremeni politiko, družbo in kulturo, smo govorili z akterji dogajanja, ki ga pri nas zamejujeta letnici 1968 in 1971, duh časa pa vam posredujemo skozi bogat TV arhivski material, saj je bil to tudi čas vzpona televizije. Majska Platforma z naslovom 1968: Umetnost življenja - Upor! Avtorica oddaje: Polona Balantič Režiser: Igor Zupe

1968: Umetnost življenja - Upor! Platforma Leta 1968 so bile ulice polne mladih ljudi, upor je postal življenjski slog. To je bil čas, ko so bili lasje daljši, kot naj bi bilo spodobno, krila pa krajša, revolucionarji so postali popidoli. O tem, kako leto '68 za vedno spremeni politiko, družbo in kulturo, smo govorili z akterji dogajanja, ki ga pri nas zamejujeta letnici 1968 in 1971, duh časa pa vam posredujemo skozi bogat TV arhivski material, saj je bil to tudi čas vzpona televizije. Majska Platforma z naslovom 1968: Umetnost življenja - Upor! Avtorica oddaje: Polona Balantič Režiser: Igor Zupe