Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2019, 2. del, oddaja TV Maribor Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Peta sezona projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Najboljši pevci dvanajstih osnovnih šol Spodnjega Podravja in širše so več kot navdušili s svojimi odličnimi nastopi. Pokazali so, da je oder tega projekta postal resnični izziv za vse tiste, ki želijo v petju in glasbi doseči nekaj več, ki želijo resnično dati polet svojemu talentu. Vabljeni k ogledu.