Osmi dan Osmi dan RTV SLO1 38 MGL tudi letos sezono na velikem odru sklepa z muzikalom, letos so to Adamsovi, in sicer v režiji Aleksandra Popovskega. Ob premieri Zverinic iz Rezije v ljubljanskem Lutkovnem gledališču smo se pozanimali o zanimivem zgodovinskem ozadju teh ljudskih pripovedk. Pogovarjali pa smo se tudi z Janne Teller, dansko pisateljico, aktivistko in nekdanjo uslužbenko OZN, ki v knjigah razkriva brutalne plati sodobnega sveta. Voditeljica: Polona Balantič

