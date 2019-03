Omizje: Financiranje kulture v Mariboru Omizje TV Maribor RTV TVMB 16 V Omizju tokrat o financiranju kulture v Mariboru. V prvih odzivih na proračun za naslednji dve leti smo slišali, da se začetek gradnje nove mariborske knjižnice ponovno zamika, objavljen je bil le del razpisov za sofinanciranje kulturnih programov, v oči bode dejstvo, da Urad za kulturo in mladino že vrsto let nima predstojnika s polnimi pooblastili? Kako se nova oblast v mestu opredeljuje do kulture, kaj kultura pričakuje od mesta? Goste v Omizju so: Danijel Sajko, direktor Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor po pooblastilu, Breda Kolar Sluga, direktorica Umetnostne galerije Maribor, mag. Franci Pivec, dober poznavalec kulturne politike v mestu in dolgoletni funkcionar v organizacijah za ljubiteljsko kulturo, ter Peter Tomaž Dobrila iz Kulturno-izobraževalnega društva Kibla.

