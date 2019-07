Hajdi Korošec Jazbinšek Nočni obisk RTV RA1 7 Hajdi. Ime, ki marsikomu prikliče spomine iz otroštva. Vsi smo jo poznali in z njo prepevali uspešnico Naš kuža. Nekoč mlada glasbena zvezda je odrasla in postala zelo uspešna poslovna ženska. Ima tudi svojo trgovino. Z družino zelo rada potuje in odkriva svet, nasvete in izkušnje s potovanj pa deli v svojem blogu in na socialnih omrežjih. Hajdi Korošec Jazbinšek je na sproščen nočni klepet povabil Sandi Horvat.

Hajdi Korošec Jazbinšek Nočni obisk Hajdi. Ime, ki marsikomu prikliče spomine iz otroštva. Vsi smo jo poznali in z njo prepevali uspešnico Naš kuža. Nekoč mlada glasbena zvezda je odrasla in postala zelo uspešna poslovna ženska. Ima tudi svojo trgovino. Z družino zelo rada potuje in odkriva svet, nasvete in izkušnje s potovanj pa deli v svojem blogu in na socialnih omrežjih. Hajdi Korošec Jazbinšek je na sproščen nočni klepet povabil Sandi Horvat.