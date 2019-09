Marjan Pipenbaher, projektant in konstruktor mostov Nedeljski gost Vala 202 RTV VAL202 213 Marjan Pipenbaher, ustanovitelj inženirskega podjetja Ponting, že skoraj 40 let gradi mostove, premaguje ovire, povezuje ljudi in ustvarja poti, ki so za okolje dodana vrednost. Podpisan je pod več kot 200 viaduktov in mostov, Črni Kal, Peračico, tisoč metrov dolg železniški most v Izraelu, viadukt v Alžiriji ... nastaja Pelješac.

