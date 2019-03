Influencer.si Nebuloze RTV VAL202 253 Poklicnim lepoticam, avtoznalcem, profesionalnim mamam in očkom se po novem reče influencerji: vplivkoti in vplivnice torej. Tisti, ki bi nam radi kaj prodali, jim dajejo izdelke in denar, da to vpletejo v svoj življenjski slog; ob tem pa seveda računajo, da bomo svetlemu zgledu lepotice in očija s Facebooka sledili tudi mi. Število sledilcev jim strmo narašča, kar pomeni, da jih spremljamo, da jih sprejemamo, da so naši “prijatelji”, da so nam za zgled. Kako jih dojemate? Jim zaupate bolj kot oglasom? Zakaj jih sploh spremljate?

