Manca Berlec Gola Na sceni RTV VAL202 Kamniška avtorica in multiinstrumentalistka Manca Berlec je nase opozorila z nastopi na kantavtorskih festivalih ter televizijskih oddajah. Zadnjih pet let je postopoma gradila glasbeno pot, v zadnjem letu pa je odločno stopila na slovensko sceno. Introvertirane in nežne skladbe je zbrala na plošči Gola.

