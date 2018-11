Dan D Milo za drago Na sceni RTV VAL202 15 Prav potihoma so se obrnili kazalci na uri in listi na koledarju. V dobrih dvajsetih letih se je zgodilo tisoč oddaj Na sceni, za kar se lahko samo iskreno zahvalim mojim sodelavcem in nadrejenim ter seveda vsem ustvarjalcem, ki so z neizčrpnim navdihom ustvarjali novo glasbo in z njo napolnili naš eter. Čast gostovati v jubilejni oddaji je pripadla neumornim Novomeščanom Dan D. Projekt Milo za drago so publiki ponudili na nov način, nanj pa uvrstili prepoznavno a zelo navdahnjeno mešanico elektronike, popa in rocka. Svojtven je bil tudi proces nastajanja glasbe, saj so jo predstavljali na koncertih v svojem prostoru za vaje. Pevec Tomislav Jovanović Tokac in basist Nikola Sekulović bosta razkrila marsikatero podrobnost v zvezi s projektom Milo za drago.

