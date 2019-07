Melodije morja in sonca 2019 Melodije morja in sonca RTV SLO1 143 Na festivalu Melodije morja in sonca 2019 bomo premierno slišali 14 novih skladb, ki jih bodo v naslednjem vrstnem redu predstavili: Rina K (Svet), Samuel Lucas (Vse bo ok), Tomaž Hostnik (Irena), Bro (Dokler je še vetra kej), Bassless (Take noči se zgodijo), Nada Barle (Z vlakom do morja in nazaj), Kvatropirci (Veter je vel), 2B (Kot morje), MILA (Lahko sva vse to), Canegatto (Praktična ljubezen), Tinkara Kovač (Bodi z mano do konca), Dare Kaurič (Povozil me je čas), Orter (Orkan) in Swing Deal (Chiudi gli occhi). Izvajalci se bodo potegovali za Veliko nagrado MMS 2019 in nagrade strokovne žirije za najboljšo glasbo, najboljše besedilo, najboljšo interpretacijo vokalnega solista in najbolj obetavnega izvajalca oz. avtorja – nagrado Danila Kocjančiča. Poletni festivalski večer bosta vodili Lorella Flego in Bernarda Žarn. V spremljavalnem programu bo nastopila lanskoletna zmagovalka Lea Sirk.

Melodije morja in sonca 2019 Melodije morja in sonca Na festivalu Melodije morja in sonca 2019 bomo premierno slišali 14 novih skladb, ki jih bodo v naslednjem vrstnem redu predstavili: Rina K (Svet), Samuel Lucas (Vse bo ok), Tomaž Hostnik (Irena), Bro (Dokler je še vetra kej), Bassless (Take noči se zgodijo), Nada Barle (Z vlakom do morja in nazaj), Kvatropirci (Veter je vel), 2B (Kot morje), MILA (Lahko sva vse to), Canegatto (Praktična ljubezen), Tinkara Kovač (Bodi z mano do konca), Dare Kaurič (Povozil me je čas), Orter (Orkan) in Swing Deal (Chiudi gli occhi). Izvajalci se bodo potegovali za Veliko nagrado MMS 2019 in nagrade strokovne žirije za najboljšo glasbo, najboljše besedilo, najboljšo interpretacijo vokalnega solista in najbolj obetavnega izvajalca oz. avtorja – nagrado Danila Kocjančiča. Poletni festivalski večer bosta vodili Lorella Flego in Bernarda Žarn. V spremljavalnem programu bo nastopila lanskoletna zmagovalka Lea Sirk.