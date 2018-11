Poljska, spopad resnic Mednarodna obzorja RTV SLO1 43 Poljska je v zadnjih treh letih spremenila odnos do Evropske unije. V poljskih mestih že 3 leta potekajo množični protesti proti konservativni vladi, ki ima v parlamentu večino, po drugi strani se krepi njena podpora. Mnogi v spremembah vidijo povratek k neoavtoritarnemu režimu, spet drugi so zadovoljni, da ubira Poljska svojo pot. Kaj se dogaja v poljski družbi, kako ljudje različnih prepričanj te spremembe občutijo in zakaj je družba vse bolj tazdeljena pa v oddaji Mednarodna obzorja: Poljska, spopad resnic. Avtoriva Polona Fijavž.

Poljska, spopad resnic Mednarodna obzorja Poljska je v zadnjih treh letih spremenila odnos do Evropske unije. V poljskih mestih že 3 leta potekajo množični protesti proti konservativni vladi, ki ima v parlamentu večino, po drugi strani se krepi njena podpora. Mnogi v spremembah vidijo povratek k neoavtoritarnemu režimu, spet drugi so zadovoljni, da ubira Poljska svojo pot. Kaj se dogaja v poljski družbi, kako ljudje različnih prepričanj te spremembe občutijo in zakaj je družba vse bolj tazdeljena pa v oddaji Mednarodna obzorja: Poljska, spopad resnic. Avtoriva Polona Fijavž.