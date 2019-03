Zoran Predin - Po stopinjah nežnega spomina, koncert Koncerti RTV SLO2 4 Tokratni tradicionalni koncert za zaljubljene je Zoran poimenoval Po stopinjah nežnega spomina in v skladu s tem predstavil najznačilnejše pesmi svojega dolgoletnega ustvarjanja, začenši s Praslovanom. Ob tem ga je spremljala nova zasedba (Robert Pikl, Janez Dovč in Goran Krmec) – imena, ki zagotavljajo samosvojo interpretacijo, ki so jo kot gostje nadgradili tudi pianist Matija Dedić in skupina CoverLover in tako predstavili tudi novejše Zoranovo ustvarjanje.

