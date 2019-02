Magnifico - Stožice 2018 Koncerti RTV SLO1 70 “Sem kar sem, ste kar ste. Da ste mi živi in zdravi, aleluja!” je odmevalo v polni Areni Stožice. Magnifico, ki je v treh dekadah močno zaznamoval slovensko kulturo, je že tradicionalno, na božični večer napolnil Areno Stožice v Ljubljani. Na koncertu so v dobrih dveh urah zazvenele uspešnice kot so Silvija, Magnifico je peder, Hir Aj Kam, Hir Aj Go, Avanti Popolo, Pastirče mlado, Tivoli, Cici Mici in druge. Charlatan in romantik. Idealist in voajer, predvsem pa glasbenik, ki se od leta 1993 ni ustavil. S svojimi uspešnicami piše zgodovino slovenske glasbene scene. V svoji karieri je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume, imel preko 1000 koncertov doma in po svetu.

