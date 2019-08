Zoran Predin - koncert ob 40-letnici ustvarjanja Koncerti – razvedrilni program RTV SLO2 36 40 albumov in 40 let glasbene zgodovine, je zelo dolga doba, v kateri so se prepletali različni glasbeni žanri Indie rock, gypsy swing, jazz šansoni, kantavtorske balade, glasba za filme in gledališča. Tak opus je bogata zakladnica za odličen koncert avtorske glasbe in poezije, začenši z skladbami Lačnega Franza, enega najboljših jugoslovanskih rockerskih bandov, pa do biserov gypsy swinga Lubimca iz omare. Prerez najboljšega iz različnih obdobij in značilno Zoranovo interpretacijo so svojevrstno nadgradili pianist Matija Dedić, kitarist Damir Kukuruzovič s svojo skupino Django Group, svečano vzdušje pa je s svojim petjem zaokrožil Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Zoran pravi, da najboljše šele prihaja.

