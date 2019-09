Pesem o svobodi, koncert partizanskih pesmi v Rižarni Koncerti – kulturno-umetniški program RTV SLO2 37 Koncert partizanskih pesmi, ki ga je v Rižarni, na predvečer 25. aprila, ko je tam zazvenela Pesem o svobodi, posnel Deželni sedež RAI za Furlanijo Julijsko Krajino – Slovenski program. Pod pokroviteljstvom ZSKD in v sodelovanju z direktorjem muzeja Rižarne Mauriziom Lorberjem so nastopili MePZ Fran Venturini od Domja pod vodstvom Cinzie Sancin, MePZ Lipa iz Bazovice pod vodstvom Tamare Ražem Locatelli, gHost Orchestra Glasbenega društva InMusic iz Sežane, ki ga vodi Mikela Uršič, kitarist Igor Starc in tolkalci Matija Tavčar, Rene Popovič in Tim Lindič. Program je povezovala Loredana Gec.

