Aleksander Mežek: »Tečem skozi čas« Koncerti – kulturno-umetniški program S koncertom v ljubljanski Operi je Aleksander Mežek obeležil svojih 70 let in dobrega pol stoletja delovanja na slovenski in tuji glasbeni sceni. Mnoge njegove skladbe so v tem času že ponarodele, pustile pečat. Je eden izmed avtorjev, ki so npr. z Sivo potjo in Julijo zaznamovali slovenski glasbeni prostor. Prav na 70. rojstni dan so se mu na koncertu »Tečem skozi čas« na odru pridružili: Camerata Carniola, godalni orkester Marka Hribernika in glasbeniki: Boštjan Gombač, Janez Dovč, Vid Ušeničnik, Lij Pušnik, Tine Luštek in Blaž Podobnik. V goste pa je povabil še Christino Harrison, Iana Brucea in Peta Clarka.