Koda, izobraževalno-svetovalna oddaja

Murskosoboški policisti so septembra tujima državljanoma zasegli 107 pasjih mladičev, ki so jih prevažali strpane v zabojnike in kletke brez vode, eden od mladičev je poginil. Primer še zdaleč ni osamljen, v Evropi je namreč tihotapljenje pasemskih psov in mačk tretji najbolj dobičkonosen ilegalen posel, takoj za orožjem in drogami, vanj pa je vključenih več kot 300 tisoč ljudi. Prekupčevalci od pasjih tovarn odkupujejo mladičke različnih pasem po zelo nizkih cenah, nato pa jih, najpogosteje omamljene in skrite v vozilih, tudi preko Slovenije pripeljejo v druge evropske države. Pasjih farm v Sloveniji sicer ni, obstajajo pa v sosednjih državah, od koder prihaja večina psov, ki jih preprodajajo tudi pri nas. Kdo so slovenski preprodajalci, ki kujejo dobičke s pasjimi mladiči, kje živijo mladiči, preden jih prodajo novim lastnikom, kako se proti ilegalni trgovini z živalmi bori inšpekcija, kakšna je vloga veterinarjev, ki mladička na črnem trgu označijo oziroma opravijo registracijo?

