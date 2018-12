Kdo bi vedel, zabavni kviz Kdo bi vedel, zabavni kviz RTV SLO1 59 V tokratni oddaji Kdo bi vedel nas čaka spopad kapetana Tilna Artača in kapetana Matjaža Javšnika. Strasti bodo zelo razvnete, ker v goste prihajata zelo tekmovalna gosta. Tilnu se bo pridružil košarkarski mojster Sani Bečirović, medtem, ko bosta na drugi strani vse sile v zmago uprla kapetan Matjaž in simpatična Tjaša Kokalj Jerala. Strasti bo miril eden in edini Saša Jerković, vas dragi gledalci, pa čaka veliko smeha in zabave.

