Kaj dogaja? Z Jonasom Kaj dogaja? RTV SLO1 727 Začenja se nova sezona oddaje Kaj dogaja? Jonas je nabrušen, javni in politični akterji pa so ponovno poskrbeli, da nam tem ne zmanjka. Seveda se nikakor ne moremo izogniti Brexitu, Vardi, predsedniku vlade in tudi ne predsedniku države. Zveri, take in drugačne, so še ena tema, ki se je bomo dotaknili. Vse vrste tračev bo za vas urejala in izbirala gospa Kljun. V goste pa to soboto prihaja princ fužinc Zlatko. Mala terasa pa bo postregla s še eno uspešnico Kile Milića.

