Satirična oddaja Kaj dogaja? Z Jonasom je sestavljena iz pregleda aktualnih dogodkov, tako s področja politike, športa, kulture in zabave. Voditelju Jonasu Žnidaršiču se pridružujeta reporterja s terena Gašper Bergant, ki bo pokrival domače teme in Admir Baltić, ki se bo odpravil »na tuje«. Seveda ne bodo manjkale zabavne in vedno zanimive nadsinhronizacije, ki jih bo pripravljala ekipa naših odličnih imitatorjev. Rubrika Zvezdne steze bo posvečena slavnim. Vsako oddajo pa pride v oddajo zanimiv gost. Za češnjo na torti pa bo poskrbel Tilen Artač, ki bo vsako oddajo zaključil z zabavno priredbo slovenske skladbe. Oddaja je na prvi pogled zelo zabavna, ampak ustvarjalci upajo, da bo pri gledalcih vzbudila tudi tehten premislek o aktualnih vprašanjih in pogledu na svet nasploh.

