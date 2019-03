Cosmo Daivat v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju RTV VAL202 4 Če igraš rock, igraš vse. Ker rock je vse. Skupina Cosmo Daivat igra vse, ker igra rock. Pred leti si jo težko »ujel« na radiu, ker se je, čeprav ni igrala čisto navadne glasbe, izgubila v anglosaškem bazenu. Po novem, natančneje od novembra lani, je članica kluba Ne pojemo angleško. In vse več ljudi dvigne glavo in ji prisluhne. Do premikanja nog v ritmu ni več daleč.

