Okttober v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju RTV VAL202 5 Ni novic, ni resnic. Ni gorja, ni krivic. Nihče ne joče … nič ne piše o groznih stvareh. Oziroma na kratko: najboljši mariborski bend Okttober je po septembru in pred decembrom sredi novembra zjutraj igral pri Andreju na Valu 202. Seznam odigranih: Lep dan, Vstran in Poišči me v pravljici.

