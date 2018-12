Aleš Smrekar z Alešem Smrekarjem o sebi – in njem IMEnitno RTV VAL202 74 Novinar Aleš Smrekar je v studiu poklepetal s svojim soimenjakom, dr. Alešem Smrekarjem, raziskovalcem na Geografskem inštitutu Antona Melika. Govorila sta o tem, kako so ju že večkrat zamenjali, klicih in elektonski pošti, ki ni bila namenjena njima, o podobnostih in razlikah ter o tem, ali bi kdaj želela zamenjati vlogo.

