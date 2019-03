Tomo in Bojana Križnar Ime tedna RTV VAL202 53 Ime tedna sta postala Tomo in Bojana Križnar, humanitarca, ki sta skupaj z organizacijo Hope, pred desetimi leti začela zbirati sredstva za nakup naprave za vrtanje vodnih vrtin v Sudanu. Minuli teden so napravo iz pristanišča v Kopru pospremili na pot proti Darfurju, kjer bo tisočim omogočila dostop do brezplačne pitne vode.

