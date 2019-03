Mirjam Hadalin Makuc in in Adrijana Mavri Ime tedna RTV VAL202 Ime tedna sta postali Mirjam Hadalin Makuc in Adrijana Mavri, vzgojiteljici v cerkljanskem vrtcu, ki sta z otroki pripravili "malo Laufarijo". Otroci so v vrtcu naredili maske, sešili obleke treh najzahtevnejših likov (Pusta, Ta smrekovega in Ta bršljanovega), pri ostalih likih so pomagali še starši. Mala laufarija je letošnja novost tradicionalne Laufarije. To je obtožnica cesarsko-kraljeve sodnije, ki pust obtoži za vse traparije: "Pust je kriv, de se je v Cerknem zgodilu velik slabga, ztu ga bomo v nedejle obtožil, de je kriv, pa nucal bomo vod, tako da bo vsega slabga konc in se bo lahko začel pomlad."

Mirjam Hadalin Makuc in in Adrijana Mavri Ime tedna Ime tedna sta postali Mirjam Hadalin Makuc in Adrijana Mavri, vzgojiteljici v cerkljanskem vrtcu, ki sta z otroki pripravili "malo Laufarijo". Otroci so v vrtcu naredili maske, sešili obleke treh najzahtevnejših likov (Pusta, Ta smrekovega in Ta bršljanovega), pri ostalih likih so pomagali še starši. Mala laufarija je letošnja novost tradicionalne Laufarije. To je obtožnica cesarsko-kraljeve sodnije, ki pust obtoži za vse traparije: "Pust je kriv, de se je v Cerknem zgodilu velik slabga, ztu ga bomo v nedejle obtožil, de je kriv, pa nucal bomo vod, tako da bo vsega slabga konc in se bo lahko začel pomlad."