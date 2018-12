Jure Longyka Ime tedna RTV VAL202 55 Jure Longyka, avtor in voditelj oddaje Izštekani, ki že 25 let spodbuja, podpira in odkriva nove pa tudi stare slovenske glasbene ustvarjalce. Obletnico in poklon glasbi je pospremil z dvojnim ekskluzivnim in obakrat razprodanim koncertom Izštekanih 25 v Kinu Šiška.

