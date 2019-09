Globus Globus RTV SLO1 117 V Globusu o obrisih nove Evropske komisije. Nekateri kandidati že dvigujejo prah. Lahko Slovenija z dodeljenim resorjem kriznega upravljanja utrdi svoj položaj v evropski politiki? V drugem delu oddaje pa o zmagovalcih izraelskih parlamentarnih volitev. Bo koalicijo uspelo sestaviti Benjaminu Netanjahuju ali Beniju Gancu in kaj izid pomeni za prihodnost izraelske notranje in zunanje politike? Voditelja Adrijan Bakič in Sekumady Conde.

