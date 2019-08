Carmen manet, zmagovalec tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2017, glasbeno-dokumentarna reportaža Glasba RTV SLO1 51 Ženski pevski zbor Carmen manet iz Kranja je leta 2017 zmagal na mednarodnem tekmovanju Evrovizijski zbor leta 2017. S tem je potrdil, da Slovenija spada med svetovne zborovske velesile. Reportaža prikazuje, kako zbor živi danes, kakšen je bil pomen te zmage zanj in za slovensko zborovsko sceno, kako so potekale priprave na tekmovanje leta 2017, kakšno kakovost išče žirija na tem tekmovanju in tudi, kako se bo zbor letos predstavil na enakem tekmovanju v Göteborgu. Urednik in scenarist Daniel Celarec, direktor fotografije in snemalec Uroš Hočevar, režiser Aleksander Šmuc.

