Evrovizijski zbor leta 2019, prenos iz Göteborga Evrovizijski zbor leta RTV SLO1 67 Tekmovanje ljubiteljskih pevskih zborov in vokalnih skupin Evrovizijski zbor leta bo letos organizirano drugič zapored. Tokrat bo Slovenijo in RTV Slovenija na tem evrovizijskem tekmovanju zastopala vokalna skupina Jazzva iz Ljubljane. Tekmovanje bo v znameniti areni Partille, predstavilo pa se bo deset zasedb: iz Slovenije, Belgije, Danske, Nemčije, Latvije, Norveške, Škotske, Švedske, Švice in Walesa. Vsaka v prvem krogu nastopi s štiriminutnim programom, če se uvrsti v drugi krog, pa še z dodatnim triminutnim. Organizatorja tekmovanja sta zveza EBU in fundacija Interkultur, gostiteljica tekmovanja Švedska televizija (SVT), za sodelovanje slovenske javne radiotelevizije na tekmovanju pa skrbi vodja slovenske delegacije, urednik Daniel Celarec. Posebni gost tekmovanja bo zbor Carmen manet iz Kranja, ki je zmagal na tekmovanju za Evrovizijski zbor leta 2017. Držimo pesti za Slovenijo!

