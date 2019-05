Izidi evropskih volitev: Imamo nove EU-poslance EU volitve 2019 RTV SLO1 19 Pester volilni večer bomo začeli ob 21-ti uri – gostitelja večera bosta Mojca Širok in Dejan Ladika – v studiu se bodo zvrstili številni zanimivi gostje, naši novinarji se bodo pozno v noč oglašali s 16-ih lokacij v Sloveniji in Evropi – kakšna bo nova slika Evropskega parlamenta, kdo so zmagovalci in kdo poraženci na domačem političnem parketu? Kakšne bodo posledice? Ključne informacije v živo, analiza in komentar – volilni večer na Televiziji Slovenija.

