Zakulisje projekta Grem volit! Evropske poslance EU volitve 2019 RTV MMCTV 103 Tako je končan še zadnji del projekta Grem volit!, s katerim je MMC mlade, ki se prvič spoznavajo s političnimi procesi, popeljal skozi volilne procese predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev. Na vrsto so prišle še zadnje volitve, evropske, na katerih se bodo mladi, ki so dopolnili 18 let, pridružili drugim skupinam volivcev in oddali svoj glas za evropske poslance.

