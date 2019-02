Ema pred Emo EMA RTV SLO1 26 V oddaji tik pred vrhuncem, sobotnim finalnim izborom EMA 2019, bomo pogledali v zakulisje priprav, preverili utrip na vajah, srečali vseh deset tekmovalcev in ostale nastopajoče ter voditeljico Ajdo Smrekar. Ker letos izbiramo petindvajsetega predstavnika se bomo z arhivskimi posnetki spomnili tudi na naše nekdanje evrovizijskih nastope in nekatere vrhunce izborov EMA preteklih let. Oddajo vodi Nejc Šmit.

