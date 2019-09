Magnificova Pegica je poletna Pesem in pol! Dopoldan in pol RTV RAKP 41 V zadnjem avgustovskem tednu so poslušalci Radia Koper za zmagovalko Pesmi in pol izglasovali Pegico slovenskega umetnika, ki pritegne občinstvo vseh starostnih skupin in ga na koncertih popelje v zanimivo mešanico slovensko-angleško-balkanskih besedil. Z Robertom Pešutom oz. Magnificom se je pogovorila Anita Urbančič.

