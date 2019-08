Supanje ni več samo modna muha Dopoldan in pol RTV RAKP 60 Veliko je vodnih športov, mnogi so preprosti in zanje ne potrebujemo posebnih izkušenj. Dovolj je nekaj dobre volje in želja po aktivnem preživljanju prostega časa oziroma dopusta. Ena novejših tovrstnih disciplin je veslanje na napihljivi deski – Sup – u, ki ima vedno več privržencev. Na praktično vsaki plaži si ga lahko sposodimo in se preizkusimo v lovljenju ravnotežja in pridobivanju prvih izkušenj, ki hitro prerastejo v užitke. Vseeno pa je nekaj stvari dobro vedeti: ne samo o osnovah tehnike veslanja, ampak tudi o samem supu, še posebej če se sami odločimo za nakup. Odpravili smo se v portoroški Bernardin, kjer opremo za vodne športe izposoja športno društvo Keka. Alan Železnik je Sandiju Škvarču predstavil zanimivo panogo, ki že postaja tudi tekmovalna disciplina.

