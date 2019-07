Moya: "Čim več sanjajte!" Dopoldan in pol RTV RAKP 27 Mojca Štoka nastopa pod umetniškim imenom Moya. Primorska kantavtorica, pevka je bila pred samostojno kariero članica skupin Turn Around ter MOJO HIŠNI BAND, večkrat je sodelovala tudi v akustičnih zasedbah ter tudi z nekaterimi že uveljavljenimi glasbeniki, pihalnimi orkestri in v različnih glasbenih projektih. Tokrat je predstavila svojo pesem Sanjat smem.

