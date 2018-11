Klic dobrote, prenos dobrodelnega koncerta iz Celja Dobrodelne prireditve RTV SLO1 23 Slovenska Karitas 28.11.2018 organizira dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Letos bo vse pevke in pevce spremljal Tamburaški orkester Dobreč iz Bele krajine. V duhu gesla Tedna Karitas “Mladost iz korenin modrosti” letos še posebej želimo pomagati otrokom in mladim v revnih družinah. Letos bodo nastopili: Andreja Zakonjšek Krt, Eva Černe, Francka Šenk, Klemen Torkar, Matjaž Stopinšek, Nuška Drašček, Nina Strnad, Marjana Mlina, Anika Horvat, Luka Sešek, Marko Vozelj, Gregor Ravnik, Gašper Rifelj, Andrej Jerman, Matjaž Mrak, Kvartet Grm, Oktet Žetev in Vok. skupina Krila.

Klic dobrote, prenos dobrodelnega koncerta iz Celja Dobrodelne prireditve Slovenska Karitas 28.11.2018 organizira dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Letos bo vse pevke in pevce spremljal Tamburaški orkester Dobreč iz Bele krajine. V duhu gesla Tedna Karitas “Mladost iz korenin modrosti” letos še posebej želimo pomagati otrokom in mladim v revnih družinah. Letos bodo nastopili: Andreja Zakonjšek Krt, Eva Černe, Francka Šenk, Klemen Torkar, Matjaž Stopinšek, Nuška Drašček, Nina Strnad, Marjana Mlina, Anika Horvat, Luka Sešek, Marko Vozelj, Gregor Ravnik, Gašper Rifelj, Andrej Jerman, Matjaž Mrak, Kvartet Grm, Oktet Žetev in Vok. skupina Krila.