Mars in Venera: Kdo je bolj zvest? Dobro jutro RTV SLO1 19 Četrtkova oddaja bo polna zanimivih vsebin. V prvi uri se bomo prebujali zdravo in aktivno, z jutranjo vadbo in idejo za zajtrk. V nasvetih pred osmo tokrat o nasičenih maščobah, zakaj jih je dobro nadomestiti z nenasičenimi in do katere mere so maščobe zdrave. V pravnih nasvetih se bomo tokrat posvetili izvršbam, kako podati izvršbo zoper svoje neplačnike in kako sploh lahko vložimo izvršbo? Dobro je vedeti, kako poiskati primerno rešitev, zato bo na vaša vprašanja odgovarjal odvetnik. Na terenu bo Oriana predstavila praznično okrasitev naše prestolnice in vam predstavila ideje, kako okrasiti vaš dom. Po 9. uri bo v rubriki Mars in Venera spet vroče soočenje žensko moških stališč, tokrat se bosta Špela in David spraševala, kdo je bolj zvest. V starševskih nasvetih pa se bomo posvetili internetnim vsebinam, kako jih otrokom primerno in pravočasno predstaviti. V zadnji uri je Oriana še vedno v centru Ljubljane, kjer s škatlo presenečenja čaka tudi na vaše sodelovanje, dragi gledalci. Bodite z nami!

