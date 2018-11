Prometni nasveti z AVP: Nastavitev sedeža in delovni prostor voznika Dobro jutro RTV SLO1 6 Kaj Evropa naredi zame? Odgovore na to vprašanje prinaša poseben spletni portal, ki vam ga pri nas predstavlja predstavništvo Evropskega parlamenta. Gostimo varuhinjo človekovih pravic in se posvečamo otrokom – 20. november je namreč svetovni dan otroka in otrokovih pravic. Povabimo vas tudi na Slovenski knjižni sejem in ob tem vprašamo, kdaj ste nazadnje prebrali kakšno knjigo? Koliko in kaj berete? Kakšna je bralna kultura Slovencev? Bodite naša porota, povejte svoje mnenje!

