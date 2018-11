Nikoli ni prepozno: Stilska preobrazba Dobro jutro RTV SLO1 28 Kako so se odvile lokalne volitve in kako smo volili? Povejte svoje mnenje v oddaji Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu moških Statistični urad RS predstavlja posebno raziskavo, v kateri boste med drugim izvedeli, v kateri regiji je največ moških, kje so najbolj izobraženi, kje so moški najpogosteje prisotni pri porodu in še in še. Vrača se dr. Štrukelj, ki svetuje o krčnih žilah, pripravlja tudi posebno tinkturo, ki odlično učinkuje, svetuje tudi vsem, ki imate kakršnokoli zdravstveno težavo. Jutro bo tudi v znamenju mode, tokrat vrhunskih domačih oblikovalcev, športa in navdihujočih vsebin. Ne zamudite!

Nikoli ni prepozno: Stilska preobrazba Dobro jutro Kako so se odvile lokalne volitve in kako smo volili? Povejte svoje mnenje v oddaji Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu moških Statistični urad RS predstavlja posebno raziskavo, v kateri boste med drugim izvedeli, v kateri regiji je največ moških, kje so najbolj izobraženi, kje so moški najpogosteje prisotni pri porodu in še in še. Vrača se dr. Štrukelj, ki svetuje o krčnih žilah, pripravlja tudi posebno tinkturo, ki odlično učinkuje, svetuje tudi vsem, ki imate kakršnokoli zdravstveno težavo. Jutro bo tudi v znamenju mode, tokrat vrhunskih domačih oblikovalcev, športa in navdihujočih vsebin. Ne zamudite!