Dnevnikov izbor Dnevnikov izbor V Dnevnikovem izboru ob prazniku Marijinega vnebovzetja avtorica Špela Kožar odstira cerkveno arhitekturo Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki je tudi predvidena za nominacijo na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine – država naj bi jo oddala do konca leta. Cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški in sv. Mihaela na Barju sta zgleda Plečnikovega reformiranja katoliške cerkve. Desetletja pred 2. vatikanskim koncilom, ki je temeljito prenovil potek liturgije, je namreč spremenil položaj oltarja, vlogo duhovnika pri bogoslužju in njegov odnos do vernikov. Ustvaril je povsem samosvoj, pomensko bogat in verniku dojemljiv arhitekturni izraz. Plečnikove Žale pa so prav zaradi povsem svojstvenega snovanja mojstra že leta 2007 prejele priznanje – znak Evropska dediščina. Arhitekt Jože Plečnik nam je tako zapustil tudi sakralne objekte, ki so povsem edinstveni na svetu.