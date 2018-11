Bleščica, oddaja o modi Bleščica, oddaja o modi RTV SLO2 8 Oddajo začenjamo z znamko Scervino, ki ostaja mojster na področju čipk in puhovk. Trenutno je ena izmed najlepših žensk na svetu: Emily Ratajkowski navdušuje z oblinami in preprostostjo in marsikoga ne čudi, da jo skoraj vedno lahko občudujemo tako, kot jo je mati narava ustvarila - brez vsega. Barviti Missoni in pletenine. Zgodba o uspehu, ki nima meja… morda veste, da se je začela v Dalmazi, kjer se je rodil Ottavio Missoni, ustanovitelj znamke. Kanček visoke mode nikoli ne škodi, zato si bomo tudi v današnji Bleščici privoščili veliko lepega in razkošnega, tokrat s pomočjo znamke Fendi. Zanjo ustvarja Karl Lagerfeld, ki je v zadnjih letih poskrbel, da je ponovno postala uspešna in izredno dobro prodajana.

