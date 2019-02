Elevators in Big Band RTV Slovenija - posnetek koncerta, 1.del Big Band se predstavi RTV RA1 10 18. januarja 2019 je Big Band RTV Slovenija v okviru svojih abonmajskih koncertov v Siti teatru pripravil projekt s kultno zasedbo Elevators. Zasedbo, ki združuje vse mogoče glasbene sloge, od funka, jazza, rocka in popa, sestavljajo basist Jani Hace, kitarist Robert Pikl, bobnar Sergej Randjelović in klaviaturist Davor Klarič. Kot gosta sta se pridružila tolkalist Lazaro Amed Hierrezuelo in pevka Ana Bezjak. Vodja projekta in tokrat tudi dirigent je bil Tomaž Gajšt, aranžmaje za orkester pa so spisali Aleš Avbelj, Tadej Tomšič, Matjaž Mikuletič in Tomaž Gajšt. V 1.delu koncerta poslušamo skladbe Med in mleko, Hišni ljubimec, Mladi metri, Čedo ljubavi, I.E ter Orao, javi se. Za posnetek so poskrbeli glasbeni producent Rok Lopatič, tonski mojster Miha Ocvirk, asistenta Martin Florjančič in Gašper Povše, za končno zvočno podobo pa je poskrbel Miro Prljača. Urednica oddaje je Alja Kramar

Elevators in Big Band RTV Slovenija - posnetek koncerta, 1.del Big Band se predstavi 18. januarja 2019 je Big Band RTV Slovenija v okviru svojih abonmajskih koncertov v Siti teatru pripravil projekt s kultno zasedbo Elevators. Zasedbo, ki združuje vse mogoče glasbene sloge, od funka, jazza, rocka in popa, sestavljajo basist Jani Hace, kitarist Robert Pikl, bobnar Sergej Randjelović in klaviaturist Davor Klarič. Kot gosta sta se pridružila tolkalist Lazaro Amed Hierrezuelo in pevka Ana Bezjak. Vodja projekta in tokrat tudi dirigent je bil Tomaž Gajšt, aranžmaje za orkester pa so spisali Aleš Avbelj, Tadej Tomšič, Matjaž Mikuletič in Tomaž Gajšt. V 1.delu koncerta poslušamo skladbe Med in mleko, Hišni ljubimec, Mladi metri, Čedo ljubavi, I.E ter Orao, javi se. Za posnetek so poskrbeli glasbeni producent Rok Lopatič, tonski mojster Miha Ocvirk, asistenta Martin Florjančič in Gašper Povše, za končno zvočno podobo pa je poskrbel Miro Prljača. Urednica oddaje je Alja Kramar