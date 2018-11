Avtomobilnost Avtomobilnost RTV SLO2 6 V tokratni Avtomobilnosti se bomo pobližje seznanili z električnimi vozili. Vedno večja gonja proti fosilnim gorivom bo v bližnji prihodnosti skoraj zagotovo pripeljala do tega, da se bomo s takimi in drugačnimi oblikami električnega pogona srečali skoraj vsi. Kaj moramo vedeti pred nakupom električnega vozila, kakšne različice obstajajo, kako jih varno polniti - izveste v tokratnem prispevku. Nadaljujemo z našo pobudo za izboljšanje pretočnosti; tokrat smo se posvetili raziskavi, ki je preučila, kako bodo pretočnost povečala avtonomna vozila. Pogledali pa si bomo tudi, kaj vse vozniki počnemo pri rdeči luči, s tem močno zmanjšujemo pretočnost in delamo zastoje. Za vas pa bomo testirali vročo Seat arono, divjega Megana RS in Opel insignio country tourer.

Avtomobilnost Avtomobilnost V tokratni Avtomobilnosti se bomo pobližje seznanili z električnimi vozili. Vedno večja gonja proti fosilnim gorivom bo v bližnji prihodnosti skoraj zagotovo pripeljala do tega, da se bomo s takimi in drugačnimi oblikami električnega pogona srečali skoraj vsi. Kaj moramo vedeti pred nakupom električnega vozila, kakšne različice obstajajo, kako jih varno polniti - izveste v tokratnem prispevku. Nadaljujemo z našo pobudo za izboljšanje pretočnosti; tokrat smo se posvetili raziskavi, ki je preučila, kako bodo pretočnost povečala avtonomna vozila. Pogledali pa si bomo tudi, kaj vse vozniki počnemo pri rdeči luči, s tem močno zmanjšujemo pretočnost in delamo zastoje. Za vas pa bomo testirali vročo Seat arono, divjega Megana RS in Opel insignio country tourer.