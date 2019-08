Tehnologija 5G bo predmete povezala v svetovni splet Arsov forum RTV ARS 70 Znanstveniki kalifornijske univerze Berkley so pred kratkim izumili neinvazivne drobne senzorje, ki jih bomo lahko nosili na telesu. Biometrična tipala bodo zajemala podatke o vsebini našega potu. Odveč je vprašanje, zakaj bi jih nosili, temveč kdaj. Nova generacija mobilnih omrežij tehnologija 5G bo namreč v prihodnjih letih omogočila, da bodo milijarde različnih tipal na telesih, v pametnih avtomobilih, domovih, službah in šolah povezane v svetovni splet in bodo izmenjavale podatke. Živeli bomo v pametnih mestih, v katerih bo naše samovozeče vozilo komuniciralo s semaforji in števci prometa ter drugimi vozili. Umetna inteligenca v teh sistemih bo prometne tokove – in naše življenje nasploh – usmerjala po na videz povsem nelogičnih vzorcih, ki pa se bodo izkazali za najučinkovitejše, najhitrejše ali najcenejše. Še več, pametni dom bo ob našem odhodu iz službe “vedel”, da prihajamo, in bo prilagodil temperaturo bivalnih prostorov, ravno pravi trenutek skuhal kavo ali denimo ogrel pečico. Navigacija Google Maps že danes uporablja podatke mobilnih telefonov v avtomobilih. Umetna inteligenca preračunava, kako hitro se naprave premikajo, kje so zastoji in katera pot je najbolj smiselna v danem trenutku. Čedalje več ljudi Googlovo navigacijo zaradi učinkovitosti uporablja za vsakodnevne poti. Tehnologija 5G prinaša internet stvari, ki bo spremenil pravila igre. O prihodnosti, ki počasi postaja del digitalne sodobnosti, smo govorili z izrednim profesorjem dr. Simonom Dobriškom, predstojnikom laboratorija za strojno inteligenco na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, in Matjažem Ropretom, ki o novih tehnologijah piše za spletno stran Tehnozvezdje. Oddajo je pripravil Blaž Mazi. foto: Pixabay/Yassay

