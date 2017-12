Živooke S02E03: Eva Beus in Luka Sešek Val 202 RTV VAL202 30 Pri Mihi in Andreju v duetu odpela All I Want For Christmas, posebej pa Where Did You Sleep Last Night in Moja.

Živooke S02E03: Eva Beus in Luka Sešek Val 202 Pri Mihi in Andreju v duetu odpela All I Want For Christmas, posebej pa Where Did You Sleep Last Night in Moja.