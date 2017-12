Živooke S02E02: Raiven in Žiga Rustja Val 202 RTV VAL202 254 Pri Mihi in Andreju v duetu odpela White Christmas, samostojno pa Illuminated in Moondance. Pesmi iz darilne vreče svetovne popularne glasbe – ne zgolj božičnih! – v tednu od 18. do 22. decembra pojejo preverjeni slovenski glasbeniki. Ob spremljavi hišnega benda Angeli – Matjaž Ugovšek, Igor Bračič, Vid Drašler, Rok Šinkovec – vsako jutro v živo nastopata dva izmed deseterice izbranih. To so Nina Strnad, Bort Ross, Raiven, Žiga Rustja, Eva Beus, Luka Sešek, Tina Marinšek, Tokac, Ina Shai in Boštjan Meh.

