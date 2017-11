Zlatko in Tina v živo pri Andreju Val 202 RTV VAL202 24 "Hvala Bogu, da sem rastu na Fužinah." Velikokrat izrečeno, še večkrat opisano, v rimah izrečeno in odpeto v songih, ki segajo že desetletje v preteklost. Zlatan Čordić - Zlatko je raper. Roko na srce se zavedam, da v Sloveniji ta pojem še vedno prej kot spoštovanje sproža začudenje, ki pa si ga v resnici ne znam razložiti. Zlatko je očka, je ambasador in je raper. Ki ne "dissa". Zjutraj se mu je na Valu 202 pridružila tudi Tina Marinšek. Prisluhnite, -Andrej

