King Foo v živo pri Andreju Val 202 RTV VAL202 King Foo, fuzija popa, rocka, funka in … vstavi po želji. Pod vodstvom glasbenika, ki mimogrede napiše zmagovalno skladbo za festival, dirigira simfoničnim in big band orkestrom, poseže po ducatu in več inštrumentov, v prostem času pa se ukvarja z glasbo. In ja, King Foo ima pevko, ki odpihne. Z lahkoto. Seznam odigranih: -Utrip noči -Myself in the music -Začaraj me

