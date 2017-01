Spoznali bomo mestnega redarja Roka Koširja. Pravi, da rad opravlja svoj poklic, je zagovornik reda in miru, v poklicnem in zasebnem življenju pa ga najbolj razjezijo vozniki, ki zasedejo parkirno mesto invalida. 3:14 Mestni redar Rok Košir

30. jan. 2017

Ramiza Krivić pravi, da se ji je življenje spremenilo v pekel, potem ko je kupila srednjo etažo hiše, v kateri sta dve stanovanji. Prek hodnika, na katerem so vhodi v sobe njenega stanovanja, so namreč speljane stopnice v stanovanje v prvem nadstropju, ki je v lasti zakonca Koderman. Ramiza je, da bi imela mir pred sosedoma, dala zazidati del hodnika. Sosed jo je, ker je zazidala skupni prostor, tožil in tožbo dobil. Tako se je začelo kreganje v "nori hiši" nedaleč od Kamnika. 9:14 Nora hiša pri Kamniku

27. jan. 2017

Hišnik Harun! Tako ga kličejo srednješolci na eni od ljubljanskih gimnazij in stanovalci večstanovanjskega bloka. Harun Čilović je multipraktik z dvema telefonoma, ki neprestano zvonita, še na dopustu nima miru. Kljub temu pravi, da njegovo delo ni stresno, če bi bilo, bi že zdavnaj menjal poklic. V pogovoru o nemirnih sosedih, pa o medsosedski solidarnosti in sporih. 3:17 (V)poklic: hišnik Harun

23. jan. 2017

Gabriela in Jože Kregar iz Ljubljane se že več let prepirata s sosedom, ki ima mizarsko delavnico. Kot pravita, je vzrok njegov na črno zgrajen dimnik, ki jima povzroča veliko težav. Zaradi kurjenja raznih mizarskih odpadkov, ki ne spadajo v peč, se razširjata smrad in saje, zaradi katerih imajo vsa črna okna, fasado in streho. 8:13 Spor zaradi dimnika

20. jan. 2017

Martin Rees, kozmolog in astrofizik, ki kot lord sedi tudi v zgornjem domu britanskega parlamenta, je bil več let tudi predsednik britanske Kraljeve družbe. Pogosto je premikal meje tega, kaj sodi v znanost. Po prepričanju je ateist, vendar s precej spoštovanja do religije, zaradi česar si je zaslužil kar nekaj očitkov. Zakaj verjame v obstoj multiverzuma, zakaj se boji znanstvenega napredka in kam v našem vesolju bi najraje potoval? 12:26 Martin Rees

18. jan. 2017

Seznam odigranih: -Čas -Ne gledam nazaj -Pod črto 17:12 Los Ventilos v živo pri Andreju Karoliju 18. jan. 2017