Portret igralke Saše Pavček Umetnost igre RTV SLO1 23 Dobitnica letošnjega Borštnikovega prstana je dramska in filmska igralka Saša Pavček, prvakinja ljubljanske Drame, ki je v svojem raznovrstnem igralskem opusu upodobila več kot 120 vlog iz klasične in predvsem sodobne dramske zakladnice. Pavčkova je vsestranska umetnica, tudi izvrstna pesnica, dramatičarka, esejistka in profesorica za dramsko igro in umetniško besedo na AGRFT. Saša Pavčkova, ki sta ji občutji poetičnosti in melanholije še posebej blizu, je velika ljubiteljica narave in živali. Z njo smo se pogovarjali sredi nasadov oljk nad Sečoveljskimi solinami. Avtorica oddaje: Marjana Ravnjak

